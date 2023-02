Auto elettriche e ibride, rinnovate le agevolazioni per ztl e sosta sulle strisce blu a Napoli

“Sono state prorogate dalla giunta comunale fino al 31 dicembre le agevolazioni per la ztl e la sosta sulle strisce blu in favore delle autovetture elettriche e ibride. Sarà possibile per i cittadini, in possesso di autoveicoli a basse emissioni, circolare nelle ztl cittadine con un costo annuo di 10 euro anche nel 2023. Poi, sarà autorizzata su richiesta del cittadino la sosta gratuita per le autovetture esclusivamente elettriche, mentre la sosta a titolo oneroso, ma in forma agevolata sarà prevista per le auto ibride, con una tariffa annua in base all’Isee”. Ad annunciarlo è Nino Simeone, presidente della Commissione infrastrutture e mobilità del Comune di Napoli.

“Si tratta di un provvedimento importante, frutto della sinergica collaborazione istituzionale tra Comune di Napoli e Anm, che si inquadra nel solco della promozione di una mobilità sostenibile da parte dell’amministrazione. E' una misura concreta che permette la diminuzione delle emissioni inquinanti, incentivando i cittadini al rinnovo del parco circolante con auto a basso impatto ambientale”, spiega Simeone.