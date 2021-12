San Carlo, assembramenti in attesa del film su i De Filippo: il direttore dell'Asl va via

Troppa lunga la fila all'esterno del Teatro San Carlo per il direttore dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, che ha deciso di non prendere parte alla prima del film "I De Filippo" di Sergio Rubini.

Per il "numero 1" dell'Asl la fila non era rispettosa delle norme anti-covid, così ha deciso di chiamare gli ispettori e lasciare l'esterno del teatro. "Non possiamo permetterci di dare questa immagine di Napoli", ha detto un Verdoliva contrariato. La stessa decisione l'ha presa anche lo scrittore Maurizio de Giovanni. Intanto, al "massimo" napoletano è arrivato anche il presidente della Camera Roberto Fico.