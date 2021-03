Lavori sull'asse Vomero-Soccavo-Pianura: dispositivo di circolazione temporaneo

Con l'ordinanza dirigenziale n. 170, il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo di circolazione temporaneo sull’asse Vomero-Soccavo-Pianura dal 22 marzo al 10 aprile 2021, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, per lavori di manutenzione programmata.

In particolare sull'asse viario è istituito:

- Fase 1: dal 22 marzo 2021 al 31 marzo 2021, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, il divieto di transito veicolare sui seguenti tratti:

a) rampa di ingresso da via Pigna in direzione Pianura;

b) rampa di uscita via Giustiniano in direzione Pianura;

c) tronco principale, direzione Pianura, da rampa di ingresso via Pigna a rampa di ingresso via Giustiniano.

- Fase 2: dal 1 aprile 2021 al 10 aprile 2021, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, il divieto di transito veicolare sui seguenti tratti:

a) rampa di ingresso da via Giustiniano in direzione Vomero;

b) rampa di uscita via Caldieri in direzione Vomero;

c) tronco principale, direzione Vomero, da rampa di uscita via Giustiniano direzione Vomero a rampa di uscita via Caldieri direzione Vomero.