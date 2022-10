Crollo di porzioni di intonaco, interdetti i locali di un asilo nido nel centro di Napoli

A seguito di un sopralluogo effettuato il 3 ottobre scorso dal Servizio tecnico della I Municipalità di Napoli, è stato rilevato il crollo di notevoli porzioni di intonaco all’interno del salone centrale dell'asilo nido "Santa Maria Apparente", tale da rendere necessaria l’interdizione di tutti i locali del nido, nonché, a scopo cautelativo, in attesa delle opportune verifiche, dei locali soprastanti.

"Pertanto, nelle more delle verifiche suddette e della definizione dei lavori volti alla messa in sicurezza dei locali (per i quali è attualmente in corso la perizia che ne determinerà i tempi), non sarà possibile dare avvio alle attività programmate", si legge in una nota della Municipalità 1.