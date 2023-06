Materdei, via ai lavori per l'asilo nido: accoglierà i bambini della Rocco Jemma

“Diamo riscontro concreto alla promessa fatta alle famiglie della II Municipalità per quanto riguarda la realizzazione di un asilo nido presso la struttura di via Amato da Montecassino, n. 4 - quartiere Materdei (ex ECA del Comune di Napoli). I lavori sono partiti dopo la bonifica del sito da tempo abbandonato e in condizioni di forte degrado, per un totale di 18.000 euro”. E' quanto afferma in una nota l’assessora comunale all’istruzione e alle famiglie Maura Striano.



“La ditta ha avviato il cantiere e puntiamo, a partire dal nido, con 600.000 euro spesi nella realizzazione dello spazio educativo 0-3, a riqualificare l’intera struttura destinata ad accogliere le bambine e bambini attualmente iscritti al nido Rocco Jemm, che sarà oggetto di importanti lavori di riqualificazione a valere su fondi PNRR Futura. Il progetto a lungo termine prevede la realizzazione di un polo per l’infanzia 0-6 per accogliere le bambine e i bambini in un unico ambiente di continuità educativa”, ha aggiunto l'assessora Striano.