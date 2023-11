Area Marina Protetta a Capri, gli albergatori scrivono ai comuni: "Istituzione area non sia salto nel vuoto"

Con una lettera inviata alle amministrazioni locali di Capri ed Anacapri, Federalberghi Isola di Capri fa seguito all’assemblea che si è tenuta il 24 ottobre scorso, ribadendo la propria posizione favorevole rispetto all’istituzione dell’Area Marina Protetta.

"L’adozione di misure a tutela del mare e della fascia costiera, minacciata da una fruizione selvaggia ed indiscriminata, è ormai diventata una necessità non più rinviabile. Nello stesso tempo Federalberghi auspica fortemente che si tenga conto, assieme al giusto scopo di sostenibilità e tutela dell’ambiente, anche della grossa fetta di economia locale legata al diporto che, tra l’altro, è anche uno dei motori trainanti dell’attrattività turistica ed esperienziale per la nostra isola", si legge in una nota dell'associazione di categoria delle imprese alberghiere dell'isola azzurra.

"Federalberghi Isola di Capri chiede alle amministrazioni comunali di ascoltare e prendere in considerazione le istanze di tutti gli operatori coinvolti, allo scopo di conciliare le esigenze e conseguire la definizione di uno statuto equilibrato e condivisibile. Si è certi che la gestione del sito, affidata al 100% ai Comuni, sia una solida garanzia per gli interessi dei sistemi locali, ma è necessario dimostrarlo prima possibile, affinché i legittimi timori e dubbi della cittadinanza vengano superati e l’istituzione dell’Area non sia più considerata un salto nel vuoto", conclude la nota.