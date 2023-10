L'Antico Vinaio arriva a Napoli: ecco la data di apertura

L'Antico Vinaio arriva a Napoli. Dopo tanta attesa il patron del noto marchio, Tommy Mazzanti, ha annunciato la data dell'apertura. Le mitiche schiacciate dell'Antico Vinaio potranno essere gustate anche in nuovo locale all'ombra del Vesuvio. Questa nuova avventura inizierà il prossimo 21 ottobre. Non è stata ancora ufficializzata la location che - secondo indiscrezioni raccolte da NapoliToday - si troverebbe in zona Corso Umberto, tra via Mezzocannone e piazza Borsa. "Napoli è finalmente realtà. Sabato 21 ottobre inizia ufficialmente questa nuova avventura italiana", ha scritto sui social Mazzanti.

"Con Napoli ho un grande legame"

In una recente intervista a NapoliToday Mazzanti ha detto: "Napoli non l'ho scelta ora, ma da un anno almeno. Molti ci chiedevano di aprire da voi. Ho tantissimi amici e clienti napoletani. Poi realisticamente ho iniziato a cercare la location e nei giorni scorsi l'annuncio. Sono molto felice". E sul rapporto con Napoli: "Sempre stato bellissimo. Da 10 anni andiamo fissi a Napoli. Pensa mia moglie ha voluto fare l'addio al nubilato nella vostra città ed io stesso ho un legame pazzesco, da sempre".