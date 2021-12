Da Mussolini al Covid: Annunziata festeggia i cento anni

Somma Vesuviana festeggia i 100 anni di Annunziata De Luca che oggi ha spento le candeline con i suoi ben 5 figli. “Ha compiuto ben 100 anni, si chiama Annunziata De Luca e per me è stato un onore essere con lei pochi minuti fa al taglio della torta. Ho visto dinanzi ai mei occhi una donna che nonostante l’età è piena di vita, di gioia, di serenità. Ringrazio i figli Salvatore, Donato, Gennaro, Carmine e Vincenza per avermi reso partecipe di un momento intenso”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Annunziata è nata nel 1921 – ha continuato Di Sarno – ed oggi ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 anni di vita! Era piccola quando Mussolini andò al potere, maggiorenne quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, adulta nella rinascita dell’Italia repubblicana, ma ha anche visto pandemie ed epidemie importanti come l’asiatica, il colera a Napoli. E tanti sono stati gli eventi lungo i suoi 100 anni come lo sbarco sulla Luna, la caduta del Muro di Berlino, le cronache nazionali ed internazionali, solo per citarne alcuni. A te cara Annunziata, tutta la comunità di Somma Vesuviana si stringe in un forte abbraccio pieno di affetto e di amore augurandoti ancora lunga vita. Dunque persona e testimonianza storica della nostra Italia”.