Amici, Celentano contro Stefano De Martino: "Meno male che hai fatto un’altra carriera e non il ballerino"

Gelo in studio ieri sera durante la puntata di Amici di Maria De Filippi. Polemiche tra Stefano De Martino, giudice ed ex ballerino del reality show e Alessandra Celentano, coreografa e insegnante dei giovani in gara.

Dopo il guanto di sfida lanciato da Lorella Cuccarini e accettato da Alessandra Celentano, De Martino si è così rivolto verso la sua ex insegnante: “Cambiare idea non è sintomo di debolezza … è rispettabile rimanere fedele ai propri principi, ma per il bene di Tommaso avresti potuto non accettare il guanto”.

“Stefano meno male che hai fatto un’altra carriera … Te lo dissi all’epoca e tu no, volevi fare il ballerino”. E' il duro attacco di Alessandra Celentano a Stefano De Martino.