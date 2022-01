Allerta meteo su Napoli, parchi cittadini chiusi nella giornata di martedì

Resteranno chiusi a Napoli i parchi cittadini nella giornata di martedì 1° febbraio. Questa la decisione del Comune in virtù dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale in vigore dalle ore 6.00 del 1° febbraio per le successive 24 ore su tutta la Campania.

Sono previsti, nel dettaglio, "venti forti settentrionali, con locali raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte".