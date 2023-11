Torna l'Acquaflash, Vorzillo: "Lo riporteremo al livello che merita"

Buone notizie da Licola dove si lavora per far riaprire l’Acquaflash in via Masseria Vecchia. Il parco acquatico di Licola (prenderà il posto del Pareo Park) è stato rilevato infatti da un gruppo di imprenditori guidati dal patron di "Edenlandia", Gianluca Vorzillo. L’area di 300mila metri quadri di Licola tornerà dunque a chiamarsi Acquaflash dopo decenni di denominazioni diverse, che forse non ne hanno ripetuto il successo degli anni '90.

Vorzillo: "Bisogna riportare il marchio storico al livello che merita"

"Un imprenditore prima di realizzare un progetto, parte da un idea o meglio da un sogno. Poi lo racconta a chi gli è più vicino per vedere se la sua visione è giusta o sbagliata. C’è chi ti pone davanti tutte le difficoltà, chi invece ti sorride mentre parli, pensando che non riuscirai a realizzare nemmeno il 5% di ciò Che hai detto. E poi raramente trovi quello che dice io sto con te! Il tuo sogno da questo momento è anche mio. E te ne accorgi non solo dalle parole, ma guardandolo negli occhi ritrovi la stessa tua passione, le stessa enfasi, la stessa forza e lo stesso coraggio che metti tu in tutto quello che fai. Questo progetto parte da lontano, sono passati 5 anni e finalmente ho trovato non solo un partner tecnico, morale, operativo, posso dire di aver trovato un grande amico, un eccellente professionista e un Uomo, che da subito ha detto IO ci sono. Sono fiero ed onorato di metterlo al centro della mia cerchia di amici fraterni (pochi, pochissimi ma sani e pieni di valori morali) Da domani si inizia, bisogna preparare la prima conferenza stampa per la presentazione del progetto, Bisogna iniziare i lavori di ammodernamento, bisogna riportare un marchio storico al livello che merita", scrive in una nota il neo patron Vorzillo.