De Luca: "Aboliamo il numero chiuso a medicina. Nei pronto soccorso mancano i medici"

"Aboliamo il numero chiuso a medicina, difendiamo la sanità pubblica! Abbiamo ancora il numero chiuso mentre oltre 10mila ragazzi vanno a laurearsi all?estero perché non hanno superato i quiz e nei nostri pronto soccorso mancano i medici. Assurdo!". E' quanto scrive in un post sui social Vincenzo De Luca, postando il video di un suo intervento in queste ore contro il numero chiuso nelle facoltà di medicina in Italia.

"E' chiaro che se aboliamo il numero chiuso oggi, i primi risultati li avremo fra sei anni, ma almeno cominciamo a muoverci. Diamo (subito) incentivi per i medici dei pronto soccorso. Evitiamo che se ne vadano all?estero o se ne vadano a lavorare nel comparto privato dove sono pagati meglio. La sanità pubblica dev?essere difesa, perché è quella che serve alla povera gente. Chi non può permettersi le cliniche private, dev?essere assistito dalla sanità pubblica, soprattutto gli anziani", aggiunge il presidente della Regione Campania.