Rifiuti, entro 2 anni raccolta porta a porta a 5 frazioni al Vomero e all'Arenella: saranno rimossi i punti di raccolta su strada

La Commissione Ambiente del Consiglio comunale di Napoli, presieduta da Carlo Migliaccio, ha discusso con i tecnici di Asìa della raccolta porta a porta nella Municipalità 5 Arenella Vomero.

La scelta del sistema porta a porta misto, con le campane stradali per carta e vetro, ha risposto a criteri di efficienza e ha permesso di raggiungere il 39 per cento di raccolta differenziata da poco più del 20, hanno spiegato i tecnici di Asìa. Questo sistema, diffuso su tutta la Municipalità 5, ha permesso di eliminare il conferimento in strada della frazione indifferenziata. Rimangono criticità legate alle campane che, a causa dei ritardi nello svuotamento e del comportamento di alcuni cittadini, spesso diventano piccole discariche. Grazie all'immissione in servizio di 177 nuovi automezzi nell'ultimo trimestre dell'anno, sarà possibile nei prossimi due anni attivare il porta a porta a 5 frazioni, già presente nella Municipalità 6, anche sul territorio della Municipalità 5, rimuovendo definitivamente i punti di raccolta su strada.

L'assessore comunale all'ambiente, Vincenzo Santagada, ha annunciato più controlli della Polizia municipale e più manutenzione degli automezzi.