Pizzofalcone, perchè si chiama così la collina da cui è sorta Napoli

Pizzofalcone costituisce una tappa di grande importanza per chi intende visitare e conoscere la città. Dalla sua collina, alta 60 metri, sorge la città di Partenope, nel territorio circoscritto tra Pizzofalcone e Megaride (dove si erge oggi Castel dell'Ovo) insediamentogreco che diede origine alla città nel VIII secolo a.C. Un gruppo di esploratori greci, originari dell’isola di Rodi, colonizzò quella che sarebbe diventata Neapolis.

Le origini del nome Pizzofalcone

L’origine del nome Pizzofalcone si deve a Carlo I d’Angiò, intorno al 1200, che decise di iniziare a dedicarsi alla caccia al falcone, decidendo in seguito di far costruire sulla collina una falconeria, che avrebbe dato il nome alla zona. Alfonso V d’Aragona avrebbe fatto poi costruire in zona una fortezza sotto il titolo di Fortelicio di Pizzofalcone. Secondo invece una tradizione popolare il nome deriva dalla forma della collina simile al becco di un falco.

Il nome Monte di Dio, una delle strade principali dell'area, deriva dalla omonima chiesa con annesso convento fondati nel XVI secolo alla fine di via Monte di Dio e oggi non più esistenti.