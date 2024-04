Quartieri Spagnoli, violenta rissa con accoltellato: locale chiuso e quattro giovanissimi arrestati

Nella notte tra sabato e domenica scorsa nei Quartieri Spagnoli si è verificata una violenta rissa tra giovani, iniziata all’interno di un locale e successivamente degenerata all’esterno. Poco distante, all’altezza della fermata della metro Toledo, un ragazzo è stato trovato privo di sensi: era stato accoltellato alla schiena.

La polizia è intervenuta sul posto e appurato che poco prima c’era stata una lite durante la quale alcune persone avevano colpito alla schiena il ragazzo, intervenuto per sedare la lite, per poi scappare a bordo di un’auto.

Le indagini hanno permesso di rintracciare, nel giro di pochissimo tempo, l’auto segnalata in via Galileo Ferraris all’imbocco autostradale. Lì è stata sottoposta a controllo con i suoi cinque occupanti: in quattro sono stati arrestati per rissa, lesioni personali aggravate e danneggiamento. La quinta persona nella macchina, una minorenne, è stata denunciata per gli stessi reati.

Il questore ha anche disposto lo chiusura del locale in cui era avvenuta la rissa per 60 giorni. Non è la prima volta che il posto si "distingueva" per situazioni al limite: già alcuni mesi fa alcune persone erano state multate per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e altre, invece, denunciate per porto di armi od oggetti atti ad offendere. E ancora, nel 2021, il questore aveva chiuso il locale per 15 giorni.