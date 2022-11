Albero a rischio crollo a via Manzoni e il traffico impazzisce

Da diverse ore i Vigili del fuoco sono impegnati con Polizia municipale e tecnici ABC nella verifica di staticità di un grosso albero all'altezza del civico 304 di via Manzoni. Per precauzione il traffico è stato deviato ma, fal momento che via Manzoni costituisce un'importante arteria di collegamento tra la zona collinare e, in genere, il centro città con Posillipo e via Petrarca, in tal modo si sono determinati pesanti rallentamenti e ingorghi.

Per il resto, al momento, il maltempo degli ultimi giorni non risulta aver determinato criticità particolari, oltre i consueti interventi di messa in sicurezza di cornicioni e imposte