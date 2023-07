Sottopasso da piazza Municipio al Porto con quattro tapis roulant: gli orari di apertura

Il sottopasso che collega Palazzo San Giacomo alla Stazione Marittima è stato inaugurato nei giorni scorsi. Si tratta di una importante novità per cittadini e turisti che potranno raggiungere aliscafi e navi d crociera senza mettere la testa in superficie. Senza contare, che con l'apertura del sottopasso ha visto la luce anche una porzione degli scavi archeologici che saranno il pezzo forte della terza e ultima parte del progetto: l'area museale.

Anm: "Eviti in questo modo di attraversare strade soleggiate e trafficate"

"Utilizza il corridoio di collegamento stazione Metro Linea 1 Municipio – Porto per raggiungere gli imbarchi per le navi da crociera, i traghetti e gli aliscafi presso la Stazione Marittima e il Molo Beverello e viceversa dal Porto per arrivare a Metro Linea 1. Si tratta di un tunnel, con quattro comodi tapis roulant, che su un lato è costeggiato dal bastione di tufo medievale che circondava il Maschio Angioino. È aperto dalle ore 7.00 alle ore 22.00, è accessibile da via Depretis e senza acquistare alcun biglietto. Eviti in questo modo di attraversare strade soleggiate e trafficate".