Con moglie e figlio sullo scooter viene fermato dai vigili: "Agenti aggrediti 'salvati' dai rinforzi"

Forte tensione in via Monteoliveto nel pomeriggio di sabato sei aprile in un posto di blocco della polizia municipale. Dinnanzi all'Ovs è stato fermato uno scooter guidato da un uomo. In sella anche la moglie e il figlioletto della coppia. Durante i controlli però è scattato il parapiglia, come racconta Francesco Emilio Borrelli, che ha anche pubblicato un video sull'accaduto.

Borrelli: "Viaggiava senza casco"

"Un uomo viaggiava senza casco con moglie e figlio piccolo a bordo di uno scooter, fermato per controlli, ha prima aggredito gli agenti verbalmente poi fisicamente. Sono stati necessari i rinforzi per tenerlo a bada. E’ successo a Monteoliveto durante un controllo di routine da parte di una pattuglia degli agenti di Polizia Municipale. La mia totale solidarietà agli agenti della polizia municipale aggrediti. Questo è l’ennesimo caso che dimostra ancora una volta la violenza dilagante che sta divorando la nostra città, violenza che sempre più spesso si rivolge contro le forze dell’ordine. Questa gentaglia deve andare incontro a pene severe, basta impunità", conclude il deputato di Alleanza Verdi Sinistra.