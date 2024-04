La nuova Stazione Marittima del Molo Beverello è pronta: "Tutto procede senza intoppi"

"La nuova Stazione Marittima del molo Beverello è pronta e funzionante con tutti i servizi. Non c’è nessuna utenza che non sia già stata attivata. Siamo in linea con tutte le fasi di attuazione del progetto di costruzione e stiamo per consegnare una struttura a cui non manca nulla perché sia funzionante". Ad annunciarlo è il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, facendo il punto sulla nuova Stazione Marittima del molo Beverello, nel Porto di Napoli, il cui cantiere è ormai prossimo alla consegna.

I prossimi passaggi

Entro la prima settimana di maggio si concluderà la procedura per l’affidamento. Il prossimo gestore avrà una struttura completa con tutte le utenze attive, tra elettricità, bagni, acqua e fogne: "Tutti i servizi - spiega Annunziata - sono assicurati. La Stazione utilizza una cabina elettrogena dedicata con un’erogazione di potenza pienamente soddisfacente alla domanda di energia. A settembre, con la costruzione del bar, avverrà l’allaccio a una cabina centralizzata, senza che fruitori e gestori si accorgeranno di nulla".

Pienamente funzionanti anche i servizi fognari. La Stazione utilizza lo stesso sistema alla base di tutte le altre infrastrutture del Porto, una vasca di accumulo di tipo Imhoff, in vista poi dell’allaccio degli edifici della zona a un sistema fognario centralizzato di ultima generazione con un proprio depuratore, propedeuticamente all’affidamento del ciclo integrato delle acque ad ABC, società con cui l’AdSP ha firmato a febbraio scorso un protocollo d’intesa.

"Negli ultimi due anni - conclude il presidente Annunziata - abbiamo ultimato un cantiere strategico nei tempi previsti, grazie anche alla serietà delle imprese. Tutto procede secondo programma, senza intoppi né interventi straordinari".

Gli interventi realizzati

L’area di transito, sbarco e imbarco di circa 4 milioni di persone ogni anno in partenza e in arrivo dalle isole del golfo di Napoli, è stata oggetto di una profonda riqualificazione che ha portato alla sostituzione di una serie di prefabbricati per le biglietterie e l’accoglienza con una Stazione Marittima ampia e moderna.

È estesa circa 2,400 metri quadri, con una copertura esterna sul tetto che funziona anche da passeggiata. Collegata al piazzale Angioino, da lì è a sua volta collegata a un sottopassaggio che porta alla metropolitana e al centro della città di Napoli, su piazza Municipio.