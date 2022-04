Trasferta ad Avellino per la capolista Sacs Teamvolley Napoli

La Sacs Team Volley Napoli, dopo il recupero in settimana contro il volley Meta, vinto 3-0 (25-21;25-22;25-18), si presenta all’ultima gara di regular season con la matematica certezza di essere in cima alla classifica e si proietta alla prima gara dei playoff.

Un turno infrasettimanale con un impegno che non era proprio dall’esito scontato considerato il valore dei ragazzi di mister Russo, galvanizzati, tra l’altro, dalla presenza di Angiolino Frigoni e il suo team, responsabile nazionale del club Italia, desideroso di vedere all’opera i giovani campani.

La squadra di mister Calabrese orfana di Pecoraro, assente per motivi di lavoro, con il bomber Canzanella solo in panchina dopo i problemi fisici ormai risolti e un Giordano non al meglio, ha trovato nello spirito indomito di Matano e Pirozzi gli stimoli per battere i giovani di belle speranze del Meta e chiudere il match in soli tre set.

Sabato ultimo turno che vedrà Napoli in trasferta ad Avellino, il mantra ripetuto da tutti, dirigenti, società ed atleti è mantenere la concentrazione alta e dare il massimo per presentarsi al meglio la settimana prossima a gara 1 del primo turno dei playoff.

La regular season si chiuderà, dunque, sabato 30 aprile alle ore 17.30

NUOVA OLIMPICA AVELLINO - SACS TEAMVOLLEYWORLD NA