Moki De Gennaro sempre più orgoglio sorrentino: è lei l’MVP del mese di gennaio in A1

Passano le stagioni e cambiano le compagne, ma a difendere la seconda linea della squadra più titolata degli ultimi anni del campionato italiano, la Prosecco Doc Imoco Conegliano recentemente campionessa di Coppa Italia, c’è sempre lei: Monica De Gennaro. Una costante dal 2013-14 sinonimo di successo per le pantere, che continuano a vincere anche per merito del libero classe 1987 e originario di Piano di Sorrento, nominato MVP Of The Month del mese di gennaio per quel che riguarda il campionato di A1 femminile.

Un mese che ha visto “Moki” conquistare due premi MVP nelle due partite più complicate delle trevigiane, i due tie-break vinti contro Roma e Chieri, dominando la seconda linea in difesa e mantenendo un signor 47% di perfette in ricezione. Successivamente, sono arrivati anche i tre punti contro due delle rivali più accreditate, Scandicci e Milano, e la Coppa Italia Frecciarossa, in cui De Gennaro è stata certamente tra le migliori in campo dietro solo l’MVP Wolosz. La card premio verrà consegnata in occasione dell’incontro di domenica 25 febbraio tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Volley Bergamo 1991.