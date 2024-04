Arzano si tinge d’Azzurro: tre giovanissime atlete in Nazionale

Nuova tripla convocazione azzurra per le giovani atlete dell’Arzano Volley. Al lavoro a Montefusco in provincia di Avellino nell’ambito del progetto Club Italia del Sud, ci sono Giada Ianuale (2007) e Giulia Russo (2009). Ad accoglierle il nutrito staff tecnico composto, fra gli altri, dai tecnici Daniele Turino, Angelo Polignano e Marica Sicuranza, il direttore tecnico Marco Mencarelli e il tecnico federale Pasquale D’Aniello.

Al gruppo si aggiungerà anche Imasuen Divine per le ultime sessioni di allenamento. Tre atlete in un solo colpo, ulteriore dimostrazione della qualità del lavoro svolto col proprio settore giovanile dall’Arzano Volley. C'è stato tanto Arzano Volley nelle convocazioni del Club Italia del Sud anche un mese fa, a ridosso dei giorni di Pasqua. Il direttore tecnico Marco Mencarelli ha infatti scelto in quell’occasione, per la sessione in programma a Campobasso, Francesca Marra e la stessa Giada Ianuale.

A quel gruppo si è aggregata anche Erika Valentina Ionovici. Non a caso, all’inizio dell’attuale stagione sportiva, la società campana ha ricevuto il Marchio di Qualità d’Oro per l’eccellente rendimento del suo settore giovanile. Non sono pochi coloro che spiegano l’origine del nome “Arzano” con due parole latine “aer sano”: la stessa aria sana che si respira in ambito pallavolistico e che sta riservando una soddisfazione azzurra dopo l’altra.