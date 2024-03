L’Arzano Volley si tinge d’Azzurro: ben tre giocatrici convocate in Nazionale

C'è sempre tanto Arzano Volley nelle convocazioni del Club Italia del Sud, grande entusiasmo fra le convocate per le prossime sedute di allenamento in programma a ridosso dei giorni di Pasqua. Il direttore tecnico Marco Mencarelli ha infatti scelto per la sessione in programma a Campobasso Francesca Marra e Giada Ianuale. Si tratta di uno stage di allenamenti che terminerà il prossimo 29 marzo.

La pattuglia di giocatrici in forza alla Luvo Barattoli Arzano si accrescerà tra l’altro ulteriormente nel corso della settimana. Alle convocate, giovedì 28 marzo si unirà Erika Valentina Ionovici per le sedute di allenamento alla palestra Villa De Capoa di Campobasso. Ad accogliere le atlete il consueto staff federale composto dal coach Daniele Turino, il vice Angelo Polignano, l'assistete Marica Sicuranza e i tecnici federali Pasquale D'Aniello, Nino Gagliardi e Alessio Di Iorio.

“Ogni volta che leggiamo il nome di una delle nostre atlete nell’elenco delle convocate proviamo sempre una grande emozione” ha spiegato il direttore tecnico Antonio Piscopo tramite i canali ufficiali del club campano. “Il sogno di ogni atleta è quello di poter vivere esperienze importanti come questa e il nostro lavoro è quello di dare il massimo per offrirgli la possibilità di crescere, maturare ed entrare nel mondo della grande pallavolo italiana” conclude.