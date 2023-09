Volley femminile. Nasce la Fiamma Torrese 2023-2024: si riparte da Giovanna Prisco

Il nuovo corso della Givova Fiamma Torrese, che parteciperà al campionato di Serie D, non poteva che iniziare da una pallavolista legatissima all’ambiente torrese. Ladies and gentlemen, Giovanna Prisco. Queste le parole della schiacciatrice ai canali ufficiali del Club: “I motivi che mi hanno spinto a restare a Torre Annunziata per il terzo anno consecutivo sono tanti. Quello principale è il rapporto che ho sia con Giovanni che con Adele, diciamo che sono la mia seconda famiglia da quasi ben 10 anni. Ormai Torre è casa mia. Al di là di questo, è una Società seria: a noi atlete non hanno mai fatto mancare nulla, anzi, e ad oggi è raro trovare questo tipo di Club, dove tutto lo staff è sempre disponibile e pronto a far sentire a proprio agio ogni singola atleta, dalla più piccola alla più grande. Essere uno dei pilastri del roster non mi spaventa: so che è una responsabilità ma allo stesso tempo mi dà molta energia e voglia di fare bene. Da questa stagione mi aspetto sicuramente tante cose positive, prima di tutto per la squadra. Siamo cariche per questo progetto e approfitto di questo per fare un invito ai nostri tifosi: venite in tanti e soprattutto carichi perché sarà un anno dove ci divertiremo tutti, noi in campo e voi sugli spalti!”.