B1. Arzano a dir poco straripante a Catania: la prima trasferta è un trionfo

Tutto facile per la Luvo Barattoli Arzano che supera in un’ora esatta l’opposizione dell’Hub Ambiente Catania e torna a casa con la prima vittoria esterna del campionato. Il successo arriva al termine di un incontro perfetto, preparato con cura da una squadra che ha voglia di fare bella figura ad ogni esibizione di questa stagione. Le padrone di casa non danno mai l’impressione di infastidire le ospiti che fanno capire fin dalle prime battute di essere intenzionate a prendere il largo. Bastano pochi punti (12-16) nel primo set per creare il primo gap nel punteggio.

Si fanno valere De Siano e Sanguigni che si candidano ad essere fra le attaccanti più interessanti di questo girone. Fra i parziali che fanno la differenza sicuramente le palle di servizio. A conti fatti sulla linea di battuta ci resta più di tutte la palleggiatrice Elisa Allasia, i suoi diciassette servizi fruttano ben cinque aces contro un solo errore. Numeri importanti nell’economia di un match lampo. Bene anche Putignano mentre si fa valere nei duelli la coppia centrale Suero-Passante. Lavoro intenso per Valeria Piscopo mentre dalla panchina la sola ad essere chiamata in causa è Fabiola Piscopo. Dall’altro lato della rete si vede bene poco.

Palumbo ed Anselmo si limitano all’ordinaria amministrazione e qualche breve lampo intravisto è troppo poco per rientrare in partita. Dopo un eloquente 11-21 il secondo set si conclude con il punteggio di 16-25. Nessuna reazione nel terzo set. Chiude un’accompagnata di Anselmo. La Luvo Barattoli Arzano resta al comando della classifica a punteggio pieno con due successi da tre punti. Fra sette giorni arriva il primo turno di riposo del girone di andata. Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-LUVO BARATTOLI ARZANO 0-3 (15-25, 16-25, 14-25)

CATANIA: Bosso 11, Locatelli (L), Pezzotti 2, Altavilla (L), Mugnaini 1, D’Arrigo, Palumbo 7, Anselmo 8, Maiorano 4, Giambanco. Non entrate: Mureddu e Caruso. All. Baldi

ARZANO: Piscopo F., De Siano 10, Piscopo V., Passante 7, Suero 6, Allasia 6, Sanguigni 14, Putignano 14. Non entrate: Silvestro, Di Domenico, Carpio e Bianco. All. Piscopo A.