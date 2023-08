Luvo Barattoli Arzano: da oggi raduno e inizio allenamenti a Casavatore

Con l’inizio della preparazione parte oggi, lunedì 28 agosto la nuova stagione della Luvo Barattoli Arzano. Anche nel prossimo campionato la squadra del presidente Raffaele Piscopo rappresenterà la regione Campania nel massimo campionato nazionale cadetto. Unica rappresentante della città di Napoli, una responsabilità che inorgoglisce una società che continua a regalare successi ad una terra considerata ormai punto di riferimento del panorama nazionale della pallavolo. Una sola novità nel roster a disposizione di coach Antonio Piscopo.

Arriva la schiacciatrice Camilla Sanguigni che ha fatto sapere di essere molto motivata in vista di questa nuova avventura: “Quello di Arzano è un ambiente che mi è sempre piaciuto. Sarà una tappa importante e stimolante sotto il punto di vista della crescita sportiva. Sarò felice di giocare al cospetto di un pubblico caloroso e che sicuramente mi accoglierà fra le sue beniamine”. Fra le ragazze che hanno cominciato a giocare a pallavolo ad Arzano raggiungendo un buon livello c’è sicuramente capitan Francesca Passante: “Dobbiamo fare meglio anche se il nostro girone lo vedo piuttosto duro. Avremo dalla nostra grinta cuore ed anche un anno di esperienza in più”. L’anno scorso la Luvo Barattoli Arzano ha vissuto da protagonista il campionato di serie B1 femminile. Diciannove giornate al comando e vittorie di prestigio che sono valse anche l’emozione di giocare la Final Four di Coppa Italia.

Tutti allori messi alle spalle in attesa di capire cosa riserva il futuro. Si comincia il 7 ottobre 2023 con la gara interna con il Castellana Grotte, un classico. Inizio fissato come di consueto alle ore 16. Sarà questa l’unica occasione per vedere in campo le ragazze, poi se ne riparlerà a novembre. In mezzo ci sono due trasferte in Sicilia (Hub Ambiente Catania e Terrasini) inframezzate dall’immancabile turno di riposo. Il 5 novembre finalmente di nuovo in casa contro il Marsala. La Luvo Barattoli inizierà gli allenamenti alla palestra Galactica di Casavatore lunedì. Con le veterane cominceranno gli allenamenti anche alcune giovani come la palleggiatrice Giada Ianuale, la centrale Rita Di Domenico, la schiacciatrice Giulia Russo, il libero Francesca Buonfino e l'opposto Alice Fraola. Tutte giovani promesse che a suon di titoli giovanili hanno finalmente l’opportunità di entrare dalla porta principale in quello che è il mondo della prima squadra.