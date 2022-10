Ancora caos campo all'Atp di Napoli: “È troppo umido, partita rinviata”

Gli spettatori che avevano acquistato il biglietto per la sessione serale di oggi della Atp Napoli Cup si sono dovuti accontentare di appena quattro game dell'ultimo match di giornata in calendario. Poi tutti a casa: campo troppo umido. Se ne parlerà mercoledì mattina. Dopo non aver giocato sui campi del lungo mare i primi tre giorni del torneo, e con le qualificazioni disputate al Tc Pozzuoli di Monterusciello, il "250" di Napoli non trova pace.

L'ultimo match della prima giornata nell'Arena alla Rotonda Diaz, tra Luca Nardi e Corentin Moutet, è stato sospeso sul 2-2 nel primo set, per umidità del campo. Il terreno di gioco è diventato presto scivoloso, e giudice di sedia e supervisor non hanno potuto far altro che sospendere l'incontro.