Atp di Napoli: fuori la coppia Fognini-Bolelli

Un brutto passo falso in vista delle Atp Finals di Torino per Simone Bolelli e Fabio Fognini. La coppia del doppio azzurro è stata eliminata da testa di serie numero 2 all'Atp Napoli Cup, battuta facilmente, 6-1 6-4, dai francesi Mannarino-Martin.

Bolelli e Fognini, che insieme hanno vinto cinque titoli in doppio, dovevano recuperare 290 punti da Tim Puetz e Michael Venus, duo tedesco-neozelandese che occupa l'ottava posizione nella ATP Live Doubles Teams Rankings. Fermi al nono posto restano in corsa per le Finals.