Tennis, il torneo Atp 250 da domani torna sul lungomare: c'è il campo nuovo

I camion della "salvezza" sono arrivati sul lungomare di Napoli nella notte, direttamente da Firenze. Il nuovo campo in resina è già in costruzione nella Arena alla Rotonda Diaz. Sarà completato entro oggi, e - come ripetono in conferenza stampa l'organizzatore del torneo Cosimo Napolitano e il Presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari - "il torneo comincerà regolarmente". L'Atp Napoli Cup ha superato la "nuttata", o almeno si spera dopo l'epic fail del primo giorno di qualificazioni, con le partite annullate e rinviate ad oggi sui campi, quelli sì agibili, del Tc Pozzuoli. Le bolle e le asperità che hanno reso impraticabili i campi costruiti ex novo tra Tc Napoli e Arena hanno sconvolto il programma e regalato agli organizzatori una lunga giornata di incubo organizzativo.

I problemi, spiega Villari, erano spuntati già venerdì ma "ci era stato garantito che sarebbero stati risolti in tempo". E invece no. Per lunghe ore, con gli spettatori vanamente in fila biglietti alla mano, è rimasta in bilico l'intera impalcatura di un torneo "one shot", aggiudicato a Napoli per il buco lasciato in calendario dai tornei cinesi. Nel pomeriggio la decisione: qualificazioni spostate a Monterusciello, e il ripiego tecnico da bloccare subito: quel campo già smontato, pronto al rimontaggio espresso, a Firenze. "Abbiamo dato dimostrazione di tempismo - dice Napolitano -.

Oggi per le 15 al massimo il campo sarà pronto e domani si giocherà qui la seconda giornata di qualificazioni. Non abbiamo perso la testa. Puntiamo ad avere un secondo campo nei prossimi giorni, per portare il programma su due campi da giovedì". Cosa è andato storto lo spiega sempre l'organizzatore del torneo: "Non c'entrano la base in legno e l'umidità di risalita. Il problema è che per una serie di cose la resina utilizzata da Mapei si è dimostrata permeabile, con reazioni non proprio convenzionali". Strascichi legali per il danno d'immagine? Per ora Villari non ci vuol pensare ma annuncia che "a cascata" saranno evidenziate tutte le responsabilità del caso: "Noi abbiamo la coscienza tranquilla". "Non c'entra niente l'azzardo di giocare sull'hard a Napoli all'aperto - aggiunge Napolitano - abbiamo mandato la scheda tecnica alla Fit e all'Atp e l'hanno vagliata e approvata. Poteva essere un'incongnita il clima, ma quella è un'incognita sempre". Oggi sarà sorteggiato il tabellone principale del torneo, e i primi turni potrebbero già andare in campo da domani, sul nuovo, anzi nuovissimo, campo dell'Arena. Si spera, questa volte, senza bolle.