Zielinski: "Voglio restare al Napoli. Non credo che la mia avventura in azzurro sia finita"

Piotr Zielinski è pronto a restare al Napoli. Il centrocampista azzurro, tornato al gol in nazionale, ha parlato con i media polacchi del suo futuro.

"Non ho mai pensato di lasciare il club. Voglio restare al Napoli, che è una grande squadra. Ho ancora due anni di contratto e mi trovo bene. Non so da dove vengano fuori alcune voci. Ho avuto un periodo difficile nella seconda parte di stagione, ma non credo che la mia avventura in azzurro finirà quest'estate", ha spiegato il 28enne.