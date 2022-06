Calciomercato Napoli - Il Barcellona può offrire Puig come contropartita per Koulibaly

La telenovela Koulibaly-Barcellona continua ad animare il calciomercato sia in Italia che in Spagna. Il club iberico non sembra al momento intenzionato a soddisfare le richieste economiche del Napoli per il cartellino del difensore, ma per abbassare il costo dell'eventuale operazione l'idea resta sempre quella di inserire una contropartita tecnica nell'affare.

Con Pjanic che non interessa agli azzurri per età, ingaggio e similitudini tecniche con Lobotka, i blaugrana in alternativa potrebbero mettere sul piatto Riqui Puig, già accostato al club partenopeo nei mesi scorsi.

Il 22enne centrocampista, prodotto del vivaio catalano, vanta estimatori nella dirigenza azzurra. Dopo aver collezionato solo 15 presenze ed 1 gol nell'ultima Liga, Puig sembra essere al passo d'addio con la squadra guidata da Xavi.

Il Barcellona, che per Koulibaly deve guardarsi anche dal 'ritorno di fiamma' del Psg, dovrà cmq entrare nell'ordine di idee di affiancare ad una contropartita tecnica come Puig, una parte cash di almeno 20/25 milioni di euro per provare a convincere il Napoli a privarsi del suo nuovo capitano in pectore dopo l'addio di Insigne.