CALCIOMERCATO NAPOLI - Per la fascia sinistra spunta il nome di Reguilon

Spunta un nome nuovo per la difesa del Napoli. Si tratta di Sergio Reguilon, terzino sinistro classe '96 di proprietà del Real Madrid e attualmente in prestito al Siviglia. 35 presenze, 4 assist e 3 gol tra campionato e coppe in questa stagione.

Il club partenopeo avrebbe già effettuato un sondaggio, secondo quanto riferisce Sky Sport. Il giocatore rischia di trovare poco spazio al Real Madrid, che in quel ruolo ha già a disposizione due giocatori come Marcelo e Ferland Mendy. Per arrivare a Reguilon, il cui contratto con i 'blancos' scadrà nel 2023, bisognerà comunque battere prima la concorrenza di alcuni club di Premier League, interessati a portarlo in Inghilterra.