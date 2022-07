"Pezzente non parli più, paga i debiti e sparisci”. Striscione choc contro De Laurentiis

Tifosi del Napoli su tutte le furie dopo le cessioni (Koulibaly, Insigne) o i mancati rinnovi (Mertens, Ospina). Preso di mira il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, invitato a vendere la squadra e a trasferirsi a Bari, dopo la contestazione del Rione Alto, all'uscita dal dentista.

"Kim, Merit e Marlboro… Tre pacchetti 10 euro. Pezzente non parli più. Paga i debiti e sparisci", lo striscione dei Vecchi Lions visibile da questa notte a piazza Sannazzaro.

Oggi alle 13.00 De Laurentiis dovrebbe intervenire in diretta su Radio Kiss Kiss, per spiegare come procederà il calciomercato del Napoli (in dirittura di arrivo gli acquisti di Kim e Simeone) e si spera smentire le voci di possibili partenze di Victor Osimhen (in direzione Bayern Monaco) e Zielinski (West Ham)..