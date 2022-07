De Laurentiis torna a Napoli, al Rione Alto contestazioni e pesanti offese

Pesanti offese, ieri, sono state rivolte al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che si era fermato a parlare con un gruppo di tifosi all'uscita dal suo dentista di fiducia, al Rione Alto. Il patron azzurro è stato apostrofato con numerosi epiteti volgari da un gruppo di contestatori prima di allontanarsi in fretta e furia con la sua vettura. In particolare, a rivolgergli offese sono state un paio di persone che hanno chiesto a De Laurentiis di accontentare Dries Mertens e tesserarlo nuovamente.

Il patron del Napoli, che già a Dimaro aveva evitato contatti con i tifosi visto il momento molto particolare del rapporto tra dirigenza e tifoseria, si trovava in città per la prima volta dopo il ritiro in Trentino.