Pizze gratis a Madrid per festeggiare lo scudetto del Napoli. Questa l'iniziativa del locale "Baldoria" in calle Ortega y Gasset per il pomeriggio di venerdì 2 giugno.

Lo chef Ciro Cristiano e lo staff della pizzeria napoletana - riporta Tapasmagazine - vogliono celebrare il titolo degli azzurri nel migliore dei modi.