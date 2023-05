Tutti pazzi per la coppa Scudetto: tifosi sfidano anche il caldo per una foto

Continua il "pellegrinaggio" dei tifosi del Napoli in piazza dei Martiri dove da alcuni giorni è esposta la coppa Scudetto. In centinaia, già dalle prime ore del mattino e sfidando il caldo, si sono posizionati all'esterno del centro Tim della nota piazza per scattare una foto ricordo.

La coppa, ricordiamo, resterà esposta fino a sabato 3, visto che la domanica - in occasione di Napoli Sanp - verrà portata al Maradona per la consegna alla squadra. Per visitarla basterà recarsi in piazza dei Martiri dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20.