Il Lipsia vuole prendere Elmas dal Napoli, mettendo sul piatto 30 milioni di euro. Il centrocampista macedone classe 1999 ha al momento il contratto in scadenza nel 2025 e non si parla di rinnovo tra lui e gli azzurri. La proposta dei tedeschi pare sia stata rifiutata, ma c'è da aspettare la fine del mercato.

Anche perché senza rinnovo, la prossima estate Elmas potrebbe comunque salutare il Napoli.

Situazione da monitorare: oggi Elmas non è un titolare con Garcia, ma per qualità e duttilità può tornare utile in diversi ruoli. Certo una sua cessione spingerebbe gli azzurri a prendere un ulteriore centrocampista negli ultimi giorni di calciomercato, laddove già stanno insorgendo problemi per Gabri Veiga.

Ieri è emersa anche un'altra trattativa tra i vincitori della coppa tedesca e quelli del campionato italiano. Gli azzurri sarebbero infatti sulle tracce di Mohamed Simakan, difensore guineano classe 2000.