Calciomercato Napoli, azzurri a sorpresa su un altro difensore centrale?

Momento particolare per il calciomercato del Napoli. In attesa di definire la trattativa per l'arrivo di Gabri Veiga, il club azzurro starebbe lavorando all'ingaggio di altro stopper dopo Natan, arrivato dal Red Bull Bragantino per sostituire Kim, e al quale però contro il Frosinone è stato preferito Juan Jesus.

A quanto pare gli azzurri sono sulle tracce di Mohamed Simakan, difensore guineano classe 2000 di proprietà del Lipsia. Una trattativa non semplice alla quale il club azzurro sta lavorando sotto traccia.