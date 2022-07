Il Napoli batte il Perugia nel primo test probante: ancora in gol Kvaratskhelia

Seconda amichevole a Dimaro per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Dopo il rotondo successo per 10-0 sui dilettanti dell’Anaune Val di Non quattro giorni fa, primo test probante per gli azzurri contro il Perugia di Castori, squadra che disputerà il prossimo campionato di Serie B. Di Lorenzo e compagni battono per 4-1 gli umbri, con due gol per tempo, offrendo una prestazione convincente.

Spalletti ripropone Fabian Ruiz

Nel Napoli confermato il 4-3-3, con Fabian Ruiz in campo dall’inizio al posto di Zielinski. Al centro dell’attacco torna Osimhen, mentre in difesa Juan Jesus fa coppia con Rrahmani.

Kvaratskhelia ancora protagonista

Khvicha Kvaratskhelia si conferma protagonista anche contro il Perugia. Il georgiano sblocca il match già dopo 5 minuti, al termine di una splendida azione: l’ex Dinamo Batumi triangola con Osimhen e fredda sotto misura Gori. Il raddoppio arriva al minuto 36’ ed è ancora ad opera di Anguissa, già in gol nella prima amichevole stagionale. Il centrocampista camerunense, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ci prova prima di testa, per poi ribadire in rete la respinta di Melchiorri sulla linea.

Nella ripresa la consueta girandola di cambi: Politano è già in forma campionato

L’inizio del secondo tempo è di marca perugina. Gli umbri accorciano subito le distanze con Melchiorri, lesto a sfruttare un’incertezza di Zanoli. Al 53’, però, Politano ristabilisce le distanze nel punteggio, siglando il suo terzo gol in due partite su assist di Petagna. L’esterno d’attacco della Nazionale si rivela davvero imprendibile per gli avversari, mostrando già una forma invidiabile.

Il tabellino

Napoli primo tempo (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Napoli secondo tempo: Contini, Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus (77' Costanzo), Mario Rui (77' Zerbin); Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Ounas. All. Spalletti

Perugia: Gori, Iannoni, Vulikic, Onishchenko, Melchiorri, Angori, Curado, Casasola, Kouan, Dembelè, Sgarbi. A disp. Bulgarelli, Moro, Rosi, Righetti, Baldi, Sulejmani, Lunghi, Ghion, Di Chiara, Giunti, Cicioni, Vano, Lo Giudice. All. Castori.

Arbitro: Maggioni di Lecco

Marcatori: 5' Kvaratskhelia, 36' Anguissa, 48' Melchiorri, 53' Politano, 91' Petagna (rig.).