Tonfo Napoli: gli azzurri ne beccano quattro dal Frosinone e salutano la Coppa Italia

Prosegue la maledizione Coppa Italia per il Napoli. Per il terzo anno di fila gli azzurri salutano alla prima occasione la competizione nazionale, perdendo anche stavolta in casa come nelle due precedenti stagioni con Fiorentina e Cremonese. 'Carnefice' dei partenopei quest'anno è il Frosinone, che passa al Maradona con un netto 0-4, capitalizzando al meglio un'ultima mezz'ora di gioco in cui gli uomini di Mazzarri escono mentalmente dalla partita, proprio quando peraltro erano entrati alcuni dei 'titolarissimi'.

'RIVOLUZIONE AZZURRA' - Walter Mazzarri, come prevedibile, ricorre ad un ampio turn over per il match di Coppa Italia contro il Frosinone. Il tecnico azzurro rivoluziona l'undici titolare concedendo spazio ai calciatori della rosa meno utilizzati.

In porta c'è Gollini, in difesa spazio a Zanoli a destra e al ritorno da titolare di Mario Rui. A centrocampo esordio stagionale per Demme. In avanti Lindstrom completa il tridente d'attacco con Simeone e Raspadori.

IL MATCH - Fasi iniziali di studio tra le due squadre, che devono mettere a punto l'assetto tattico avendo entrambe rivoluzionato l'undici titolare. Dopo i primi 15 minuti il Napoli comincia a rendersi pericoloso con continuità e confeziona due buone occasioni con Lindstrom (sul quale Cerofolini si oppone in grande stile) e Raspadori, senza però trovare la via della rete. Al 37' Simeone approfitta di un clamoroso errore di Okoli e trova il gol, ma l'arbitro Abisso, richiamato dal Var, dopo l'on-field review annulla per un precedente fallo di mano di Lindstrom. La prima frazione termina con il classico risultato 'a occhiali'.

La ripresa si apre con una variazione nell'undici frusinate. Di Francesco lascia negli spogliatoi il georgiano Kvernadze, inserendo il meno offensivo Lirola. Mario Rui sfiora il gol su punizione, colpendo il palo, poi insieme a Demme poco dopo lascia il campo per far spazio a Di Lorenzo e Lobotka. Bel gesto del capitano azzurro che va mettere la fascia sul braccio di Gaetano dopo l'uscita del portoghese. Al 63' arriva il momento di Osimhen e Kvaratskhelia, che rilevano rispettivamente Simeone e Raspadori. Al minuto 65', come un fulmine a ciel sereno, alla prima occasione il Frosinone passa. Calcio d'angolo battuto da Garritano e Barrenechea svetta di testa libero a centro area e batte Gollini, portando i ciociari in vantaggio. Al 70' erroraccio di Di Lorenzo, che con un inspiegabile passaggio all'indietro serve Caso che si invola verso la porta azzurra e batte Gollini in uscita, siglando la rete del 2-0. Mazzarri gioca l'ultima carta a sua disposizione, inserendo Politano al posto di Lindstrom, la cui prova non è da ricordare. Il Frosinone in contropiede sfiora il terzo gol in due occasioni, con Gollini che salva la sua porta. La terza rete ospite arriva allo scadere e la sigla Cheddira, che trasforma un calcio di rigore concesso per fallo di Di Lorenzo su Soule'. Nel recupero c'è tempo anche per il quarto gol degli ospiti, siglato da Harroui, che fissa il risultato sullo 0-4. Il resto del Maradona fischia al termine del match, mentre le curve cantano "Meritiamo di più" e chiedono ai calciatori di tirare fuori gli attributi.

IL TABELLINO - Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui (55' Di Lorenzo); Cajuste, Demme (55' Lobotka), Gaetano; Lindstrom (73' Politano), Simeone (64' Osimhen), Raspadori (64' Kvaratskhelia). All. Mazzarri.

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Okoli, Monterisi, Lusuardi (86' Romagnoli); Kvernadze (46' Lirola), Bourabia (67' Harroui), Barrenechea, Garritano, Brescianini (67' Gelli); Caso (72' Soule), Cheddira. All. Di Francesco.

Arbitro: Abisso di Palermo

Marcatori: 65' Barrenechea, 70' Caso, 91' Cheddira (rig.), 95' Harroui

Note: ammoniti Bourabia, Kvernadze, Cajuste, Gaetano, Harroui, Politano, Monterisi.