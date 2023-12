Napoli-Braga, dove vedere la partita

Ultimo match dei gironi di Champions League per il Napoli, che al Maradona si gioca l'accesso agli ottavi di finale contro lo Sporting Braga. Agli azzurri basterà non perdere con due gol di scarto contro i portoghesi per accedere alla fase ad eliminazione della competizione.

L'incontro, con calcio d'inizio fissato alle ore 21.00, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Infinity, NowTv e Sky Go.