Il Napoli si qualifica se: cosa serve agli azzurri per accedere agli ottavi di Champions

Cosa serve al Napoli ad una giornata dal termine del gruppo C per qualificarsi agli ottavi di Champions League? Con la sconfitta contro il Real Madrid per 4-2 e il pareggio per 1-1 nell'altro match del girone tra lo Sporting Braga e l'Union Berlino, agli azzurri potrebbe andare bene anche un ko con scarto minimo al Maradona nell'ultimo match contro i portoghesi.

La squadra partenopea ha attualmente tre punti di vantaggio in classifica sui lusitani (7-4), battuti nella gara di andata per 2-1. Proprio per questo motivo, a Di Lorenzo e compagni, il prossimo 12 dicembre, basterà non perdere con due gol di scarto a Fuorigrotta.

In caso di arrivo a pari punti tra due squadre, infatti, contano nell'ordine i punti negli scontri diretti, la differenza reti negli scontri diretti, il maggior numero di gol negli scontri diretti e la differenza reti totale, che vede il Napoli in netto vantaggio sul Braga (-1 a -4).