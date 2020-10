Napoli-AZ Alkmaar: 9 casi di positività al Covid nel club olandese, ma il match non è a rischio

Sono 9 i casi di positività al Coronavirus tra i tesserati dell'AZ Alkmaar, prossimo avversario del Napoli in Europa League.

Il club olandese ha annunciato che si tratta di tre dipendenti e sei giocatori, quattro della prima squadra e due delle giovanili. Tutti i tesserati risultati contagiati sono in isolamento da venerdì pomeriggio.

Il match contro gli azzurri, in programma giovedì allo Stadio San Paolo alle ore 18,55, non è però a rischio: secondo i regolamenti Uefa, infatti, per la disputa dell'incontro è sufficiente che una squadra presenti nella distinta 13 calciatori.