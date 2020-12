Maradona, il fratello Hugo annuncia querela al giornalista Facci

Hugo Maradona, fratello di Diego, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sulle parole del giornalista Filippo Facci nel corso della trasmissione "Tiki Taka.

“Io non conosco quella persona, se è uno che vuole farsi pubblicità su un uomo che è morto e non può rispondere. Mi piacerebbe conoscerlo ed averlo di fronte, mi dà rabbia che parlano per televisione e non faccia a faccia. Chi sei per parlare cosi di mio fratello? Io rispondo bene a tutti, ma non toccare mio fratello. Voglio che quelle cose me le dica in faccia. Querela? Si, ne stavo parlando con mia moglie. Poi li quereli e ti dicono ‘no, ma io non volevo dire quello’, quella è la mia rabbia. Se dico una cosa la mantengo e la sostengo”, le parole del fratello dell'ex capitano del Napoli.