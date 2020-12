Facci su Maradona a Tiki Taka: “Mediocre imbecille”

Parole durissime sono state spese dal giornalista Filippo Facci in ricordo di Diego Armando Maradona. A tre settimane dalla morte del Pibe de Oro, il giornalista ne ha parlato a Tiki Taka in modo irrispettoso scatenando la reazione dei presenti in studio.

La parole di Facci

“Andavo a vedere periodicamente Maradona su Youtube, uno dei pochi che fisicamente potrebbe resistere al calcio di oggi. Tuttavia, come persona aveva dei difetti da mediocre imbecille, che è morto a 35 anni, diversamente da Paolo Rossi che è morto da vivo. Per forza di cosa i napoletani avevano un processo di identificazione in lui che creava deificazione che mi fa venire la nausea. Di Maradona ne riuscirò a parlare tra un paio di anni”.