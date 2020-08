Capello su Lozano: "Il calcio italiano è differente, molto difficile"

L'ex tecnico di Milan, Real Madrid e Roma Fabio Capello ha parlato ad Espn della prima stagione in Italia di Hirving Lozano.

"A me piaceva prima del suo arrivo al Napoli. Mi è sempre sembrato un giocatore pericoloso, intelligente, che sa muoversi con e senza palla. Ha avuto problemi sin da quando c'era Ancelotti, non è mai riuscito a rendere come lo ricordavo", ha spiegato l'allenatore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il calcio italiano è differente, molto difficile, le difese ti aggrediscono molto, ma credo che con Gattuso potrà dare di più se dovesse restare. Non gli manca niente, le volte in cui è entrato nell'ultimo periodo mi è sembrato che non gli è mancato nulla", ha concluso Capello.