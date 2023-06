De Laurentiis e la ricerca del nuovo allenatore: "Lista salita a 40 nomi, ma non c'è Italiano al momento"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Castel di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto anche ad alcune domande sul futuro e sul mercato, soprattutto relativamente all'arrivo del nuovo allenatore: "Da stamattina mi sono impegnato a verificare una lista che da 22 era diventata di 40 nomi. C'è bisogno di tempo, bisogna capire il carattere, se si adattano bene al 4-3-3 e se sono immettibili nella cultura partenopea della città. Sono delle interviste per le quali ci vuole del tempo e devi dare anche alla controparte la possibilità di accettare o meno. Devo capire cosa stanno negoziando. Bisogna capire chi hai di fronte e loro devono capire chi hanno avere di fronte. C'è una chimica che deve scattare e che può non scattare. Una data limite per il nuovo allenatore? Diciamo il 27 giugno. Avremo poi il tempo giusto per ricalibrarci. Noi al momento non vediamo nessun calciatore".

"Italiano non è nella lista al momento"

"Se può ritornare un allenatore che è già stato qui? Non credo farei del bene a lui, ma mai dire mai. Italiano? Gli ho fatto i complimenti quando ci ha battuto 2 anni fa. E' un bravissimo allenatore, ma è impegnato con la Fiorentina. Non credo sia corretto andare a rompere gli equilibri in un club di amici. Poi se dovesse decidere Italiano di rompere gli equilibri con il suo club, allora potrei inserirlo nella lista. Tra i 40 non c'è il suo nome, ho scoperto che ha anche un altro anno, se non due. Io non ho intenzione di pagare nessuna penale. Quindi chi è impegnato e ha contratti in essere, sarà depennato dalla lista".

Gli obiettivi per la prossima stagione

"Cosa mi aspetto di fare quest'anno? Credo che abbiamo una squadra forte e penso che l'anno scorso abbiamo inaugurato un ciclo, che mi auguro duri per anni. Dobbiamo cercare di rafforzarci ancora di più in Europa. A me ha dato fastidio la partita persa in quel modo contro il Milan in campionato, non tanto le due di Champions dove ci possono essere state delle sviste dell'arbitro e del Var. Quella mi ha sconcertato, perchè abbiamo visto si trattava di una squadra abbordabilissima, che ha chiuso il campionato dietro di noi di molti punti. Si dice 'ci può stare'. Ma stiamo scherzando? Non ci deve stare, io sto pensando ancora a quella bruttissima serata. Forse una delle più brutte di questi 18 anni. Ci sono rimasto malissimo, per la squadra, per l'allenatore. Mi batterò con tutte le mie capacità imprenditoriali per far sì che questo ciclo prosegua. Giuntoli? Ha un contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2024", ha concluso De Laurentiis.