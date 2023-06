Videochiamata di De Laurentiis con dei tifosi: "La A16 ancora non l'ho presa. Ho sbagliato solo due allenatori" | VIDEO

Ernesto Colella colpisce ancora. Il noto 'tiktoker' napoletano ha pubblicato sui social una videochiamata con Aurelio De Laurentiis, nel corso della quale lui ed altri tifosi azzurri parlano con il presidente del sostituto di Luciano Spalletti.

"Indiscrezioni sul prossimo allenatore del Napoli? Non vi pare un po' sfacciata come richiesta? Lo vorrei sapere anche io! Ho sbagliato solo due allenatori in vita mia, ma il primo non lo avevo scelto io. Donadoni? Ecco, bravo. Vi dovete tranquillizzare perchè voi non conoscete i meandri di quello che è uno spogliatoio. Quindi, chi lo conosce, è in grado di scegliere il giusto allenatore. La A16 ancora non l'ho presa!", ha concluso il numero uno del club partenopeo sorridendo.