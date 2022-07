Napoli, Kim si presenta: "Altre italiane mi volevano, ma ho scelto gli azzurri. Koulibaly è insostituibile"

"Sono contento di essere qui. Ero molto attratto ed intrigato dall’offerta del Napoli, quindi la trattativa è stata molto facile. Non vedo l’ora di dare il meglio in campo. C’erano anche altre squadre italiane che mi volevano, ma io ho scelto il Napoli". Così il nuovo difensore azzurro Kim Min Jae si è presentato ufficialmente a stampa e tifosi dal ritiro di Castel di Sangro.

"Mi sono già ambientato in questo nuovo contesto, sto facendo il possibile per riuscirci al meglio. Questo ritiro per me è una grande esperienza di crescita e allenarsi con un attaccante come Osimhen sarà una ulteriore opportunità per migliorare. Spero di adattarmi il prima possibile allo stile di questi forti calciatori con cui mi sto confrontando", ha aggiunto il centrale coreano.

Koulibaly

"Koulibaly è insostituibile, nessuno potrebbe sostituirlo. Quello che posso dire è che io farò sicuramente del mio meglio, ma non so se riuscirò a sostituire un campione internazionale di questo livello. Vorrei lasciare un grande impatto in questa squadra. La mia carriera ha avuto una rapida crescita, le mie prospettive future al momento non saprei valutarle. Preferisco guardare al presente e dare il meglio in questa mia nuova esperienza. So che ci sono tante aspettative su di me. La Champions? Io sono pronto, anch’io ho grandi aspettative. Mi sto rendendo conto di quanto sia passionale il tifo napoletano".

Ramos e Cannavaro

"Il mio modello? Direi Sergio Ramos. Un difensore italiano che ammiro? Cannavaro".

La posizione in campo

"Mi sento più a mio agio sul centrodestra, ma in carriera in più occasioni mi è stato chiesto di giocare sul centrosinistra e mi adatto. Lancio lungo? Se mi verrà richiesto dall’allenatore, lo farò".