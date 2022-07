Napoli, la performance di Kim sulle note di "Gangnam style" fa il giro del mondo

Sono bastate poche ore perchè la performance canora del neo acquisto del Napoli Kim Min Jae, nel ritiro di Castel di Sangro, diventasse virale sul web. Il video dell'esibizione del difensore azzurro sulle note di "Gangnam style" ha fatto il giro dei social e del mondo.

Tantissimi anche i giornali sparsi per il globo che hanno riportato la notizia, condividendo le immagini pubblicate sui propri profili social ufficiali dalla Ssc Napoli.

Tra questi il "Daily Mail" in Inghilterra, "Onze Mondial" e "So foot" in Francia, "Sport" in Spagna e "America Tv" e "Libero" in Perù.